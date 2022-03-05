تويتر زيلينسكى.. كيف زاد حساب الرئيس لـ 4.5 مليون متابع فى 10 أيام (تفاعلى)

جدة - نرمين السيد - على خطى تاراس شيفتشينكو، السياسي والشاعر الأوكراني الأشهر والذى يٌعد من الشخصيات المؤثرة في الحركة الوطنية الأوكرانية في القرن التاسع عشر، يسير الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى النضال ضد روسيا بعد العمليات العسكرية التى قامت بها موسكو آوخر الشهر الماضى، حيث أصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أوامره فى 24 فبراير بغزو أوكرانيا، فتحول "زيلينسكى"، إلى أيقونة فى الدفاع عن الأرض والوطن، وأصبح هو محور الحديث فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتضاعف متابعيه خلال العشرة أيام الأخيرة حتى وصل ما يقارب 5 مليون متابع.





في 4 فبراير الماضي لم يكن يتجاوز عدد متابعي الرئيس الأوكرانى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" 402 ألف و508 متابع فى البلد الذى يبلغ عدد سكانه 44.13 مليون نسمة، ومع تصاعد الأحداث والاهتمام بالشد والجذب بين روسيا وأوكرانيا أصبح عدد متابعى الرئيس الأوكرانى فى زيادة على الموقع العالمى بعد الاهتمام الكبير الذى جذبته الأزمة فى ظل التهديدات باندلاع الحرب، والتى رصدته أداة socialblade.

أعداد متابعي الرئيس الأوكراني بدأت في الزيادة التدريجية قبل انطلاق العمليات العسكرية الروسية بحوالى 10 أيام، وتحديدا في 15 فبراير، ليصبح 422 ألف و914 متابعا، بقيمة 20 ألف، ثم زاد بقيمة 30 ألف متابع في خلال 24 ساعة في 22 فبراير.

وعلى وقع طبول الحرب بدأت الزيادة القياسية لأعداد متابعي الحساب الرسمي للرئيس زيلينسكي، الذي يقود بلاده في حرب تحدث لأول مرة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، ليتضاعف في اليوم الأول إلى 840 ألف متابع، وفي ثاني أيام الحرب أصبح عدد متابعي الحساب مليونا ونصف المليون متابع تقريبا.

ومع مرور 10 أيام من العملية الروسية في أوكرانيا ارتفع عدد متابعى الرئيس الأوكرانى فى 5 مارس 2022 ليقترب من 5 مليون متابع.

وفى الساعة الثامنة صباح 24 فبراير كتب زيلينسكي أول تغريدة له، بعد قرابة ثلاثة ساعات من العملية العسكرية الروسية، يعلن اتصالاته مع قادة العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، حيث غرد زيلينسكي: أدعو إلى إنهاء فوري لحرب بوتين ضد أوكراينا والعالم! نحن نبني تحالفا مناهضا لبوتين، مطالبا بفرض عقوبات فورية على روسيا وتقديم دعم مادي وعسكري، واغلاق المجال الجوي، مختتما: يجب على العالم إجبار روسيا على السلام.

التغريدة التي كتبها زيلينسكي من هاتف آيفون حصدت قرابة 14 ألف إعجاب و3 آلاف إعادة تغريد.

صورة التغريدة

ويبلغ إجمالى تغريدات الرئيس الأوكرانى، منذ نشأة حسابه على موقع "تويتر" 1833 تغريدة، وفق آداة socialblade.

ودون "زيلنسكى" فى شهر فبراير 204 تغريدة، كأكبر معدل تغريدات فى تاريخ إنشاء الحساب، تركزت معظمها حول الأزمة مع روسيا ثم طلب المساعدة من الناتو من أجل صد القوات الروسية، والتنديد بما وصفه جرائم المعارك العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

ويعد "فكونتاكتى" هو أكثر مواقع التواصل شعبية في روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلا أنه تم حجب الموقع في أوكرانيا بمرسوم رئاسي على خلفية الحرب التى جرت فى شرق أوكرانيا لاسيما أنه صناعة روسية 100%.