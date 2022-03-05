الصين ترحب بالحوار بين روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - رحب وزير الخارجية الصينى وانج يى، فى اتصال مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، داعيا لحوار متكافئ بين موسكو والغرب، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال وانج يى، إن بلاده ترحب بالمفاوضات المباشرة بين الحكومة الروسية والسلطات الأوكرانية وترفض تصعيد الأزمة فى أوكرانيا و"محاولات صب الزيت على النار". وشدد على ضرورة خوض الولايات المتحدة والناتو والاتحاد الأوروبى حوارا مع روسيا على أساس متكافئ ووضع آلية لضمان الأمن فى أوروبا. وأكد أن "العالم يتحرك بانسجام لرفض العدوان الروسى والرد عليه، بما يضمن أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا". من جانبها، نقلت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن بحث مع وانغ يى "الحرب المتعمدة وغير المستندة إلى أى أساس وغير المبررة التى تشنها موسكو على أوكرانيا". وأضافت أن "العالم يتابع ما هى الدول التى تدافع عن مبادئ الحرية وتقرير المصير والسيادة".

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