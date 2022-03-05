عاجل.. الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية فى ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها تستأنف عملياتها بسبب عدم رغبة أوكرانيا التأثير على "القوميين" أو تمديد وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، فى وقت سابق اليوم، السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية فى مقاطعة خيرسون. وجاء فى بيان الوزارة: "الجنود الروس سيطروا على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكرانى مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة". وقالت الوزارة: "فى الوقت الحالى، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة للتحييد خطر الألغام. وسيتم إرسال المعدات والأسلحة بعد التحقق إلى قاعدة تخزين خاصة".

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