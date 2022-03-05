أمريكا تجدد دعوتها لرعاياها فى روسيا بالمغادرة فورا

جدة - نرمين السيد - وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية فى 24 فبراير الماضى، ما أدى إلى فرض بعض الدول عقوبات على موسكو، من بينها غلق المجالات الجوية لتلك الدول أمام الطيران الروسى الوافد إليها، والمتوجه منها إلى روسيا.

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