إيطاليا تجمد أصول أثرياء روس تصل قيمتها إلى 140 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وكانت الدول الغربية فرضت حزمات من العقوبات غير المسبوقة من حيث شدتها على موسكو بعد إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى 24 فبراير، عن بدء "عملية عسكرية خاصة" فى أوكرانيا، من أجل "حماية الناس (فى منطقة دونباس) الذين يتعرضون للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد النظام فى كييف على مدار ثمانى سنوات". كما قامت الدول الغربية بتوسيع عقوباتها ضد بيلاروس بسبب دعمها للعملية العسكرية الروسية.

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