بلينكن يزور الحدود الأوكرانية البولندية تزامنا مع تدفق اللاجئين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "إكسترا نيوز" ضمن متابعتها لمستجدات الأحداث فى أكرانيا، مساء اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر جانبا من زيارة قام بها وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن للحدود الأوكرانية البولندية تزامنا مع تدفق اللاجئين.





وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلنكن، فى وقت سابق اليوم، إن أمن أوروبا أصبح على المحك فى ضوء العملية العسكرية الروسى، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا منددًا بالعملية العسكرية الروسية. وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع نظيره البولندى إن بولندا ساهمت بشكل كبير فى إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا، موضحًا أن الولايات المتحدة ضاعفت من عدد قواتها وقدراتها العسكرية فى بولندا. من جانبه دعى وزير الخارجية البولندى روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.

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