هافرتس يسجل هدفين وتشلسي يعاقب بيرنلي على إهدار الفرص

أحرز كاي هافرتس هدفين ليحقق تشلسي انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-صفر على مضيفه بيرنلي المتعثر اليوم السبت.

وهز فريق المدرب توماس توخيل الشباك ثلاث مرات في ثماني دقائق في بداية الشوط الثاني مع انهيار بيرنلي الذي أضاع سلسلة من الفرص في الشوط الأول، وفقا لرويترز.

وافتتح ريس جيمس، الذي كان يشارك أساسيا لأول مرة منذ ديسمبر، التسجيل عقب مرور دقيقتين من الشوط الثاني بتسديدة في الزاوية البعيدة بعد أن راوغ دوايت ماكنيل.

وأفلت هافرتس بعد ذلك من رقيبه كونور روبرتس ليضع الكرة برأسه في المرمى بعد تمريرة عرضية جيدة من كريستيان بوليسيك ليجعل النتيجة 2-صفر لصالح الفريق الزائر.

وأضاف المهاجم الألماني هدفا ثالثا بلمسة سهلة من مسافة قريبة عقب كرة عرضية من جيمس، وسجل بوليسيك الهدف الرابع بسهولة بعدما حول جيمس تاركوفسكي مدافع بيرنلي الكرة نحو اللاعب الأميركي عقب تمريرة عرضية من ساؤول نيجيز.

ويحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 53 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بينما بقي بيرنلي في المركز 18 ولديه 21 نقطة.