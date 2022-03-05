نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقام بعد قليل اليوم السبت 5 مارس 2022، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي المريخ السوداني ، وذلك على استاد السلام والمؤجلة من الجولة الأولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يدخل النادي الأهلي هذه المباراة، تحت شعار لا بديل عن الفوز، حتى يستطيع استكمال مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد تعثره في المباراتين السابقين أمام الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ السوداني :-

يدخل النادي الأهلي تلك المباراة ولا يمتلك في جعبته إلا نقطة واحده جمعها من التعادل مع فريق الهلال السوداني، وخسارته في المباراة الثانية من فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بينما يدخل المريخ السوداني تلك المباراة الهامة ويمتلك في جعبته 4 نقاط جمعها من الفوز على خصمه الهلال السوداني، والتعادل مع فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وحتى يستطيع النادي الأهلي استكمال مشواره في البطولة التي حصل على لقبها في أخر نسختين ومثل بهما قارة أفريقيا في بطولة كأس العالم للأندية، واستطاع الحصول على البرونزية في البطولة الأخيرة.

ومن المقرر أن تقوم قناة بين سبورت 3 beIN Sport 3 والتي يمكن ضبط ترددها من أجل الاستمتاع بمتابعة المباراة، حيث ستقوم بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة، من خلال الاستديو التحليلي الذي سيقام قبل المباراة، والذي يستضيف نخبة من أفضل نجوم كرة القدم في مصر والوطن العربي من أجل تحليل المباراة، وبيان عناصر القوة في كل فريق، وحظوظ كل فريق في قدرته على استكمال مشواره حتى نهاية البطولة.

وتعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني، مباراة صعبة للغاية بالنسبة للنادي الأهلي وجمهوره، حيث يعد فريق المريخ السوداني من أقوي الفرق السودانية، ويتطلع أن يستكمل مشواره في البطولة، كما أن لديه حظوظ أوفر من الأهلي حيث يمتلك اربع نقاط ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي في المباراة:-

يتوقع أن يقوم المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني بالاستقرار على التشكيل التالي الذي سوف يخوض به مباراة الأهلي أمام المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا، وذلك وسط الغيابات التي تضرب صفوف الفريق بسبب الإصابة، وتشكيل الأهلي للمباراة كالتالي:-