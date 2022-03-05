نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موبايلي 2022 كيفية معرفة الخدمات المشترك فيها عبر الشركة وأهم عروض الشركة الحالية في المقال التالي
شركة موبايلي شركة سعودية في الأصل، هي خاصة بالاتصالات و تقدم العديد من الخدمات لعملائها، ومن ضمن هذه الخدمات كود خاص بالخدمات المشترك فيها العميل، ويتضمن ذلك الكود أيضا الاشتراك والغاء في الخدمات التي يريدها العميل من شركة موبايلي السعودية، علاوة على ذلك تقوم الشركة بتقديم العديد من الباقات الخاصة بالانترنت، تابعونا.
أكواد شركة موبايلي
تقوم شركة موبايلي بوضع العديد من الأكواد التي تسهل على العميل الحصول على الخدمة التي يريدها دون الرجوع إلى خدمة العملاء والانتظار لفترة كبيرة كل ما عليك فعله هو الضغط على أرقام الكود، وتتبع الخطوات حتى تتمكن من الحصول على الخدمة التي تريدها، من ضمن هذه الأكواد ما يلي:
أكواد خدمات خاصة بالخطوط المفوترة
- كيف الحال #188*
- شحن الرصيد 123#*.
- قائمة موبايلي #1100*.
- مميزات الباقات المختلفة #1411*.
أكواد خدمات خاصة بالخطوط مسبقة الدفع
- خدمة سلفني 5 ريال #405*.
- طلب 10 ميجا بايت صالحة لشهر #403*.
- مميزات الباقة اتصل على #1100*.
- خدمة التجديد الشحن للخط #122*
- الاستعلام عن المزايا الدولية #221*
- إعادة تحويل الرصيد #122*.
أكواد خدمات عامة من موبايلي
هذه الأكواد تناسب خدمات الخطوط المفوترة، ومن جهة أخرى الخطوط مسبقة الدفع، تتمثل تلك الأكواد فيما يلي:
- خدمة البريد الصوتي #213*1100*.
- خدمة الاتصال المرئي #1111*1100*.
- أيضا خدمة الالعاب الجماعية #1131*1100*.
- خدمة البث المباشر #1121*1100*.
- خدمة البريد الصوتي والرنان، بالإضافة إلى الرقم الدولي المفضل #21*1100*
- تحديث الرقم الدولي المفضل اتصل على #211*1100*.
- خدمة رنان اتصل #212*1100*.
- خدمة كلمني شكرا #22*1100*.
- أيضا خدمة معرفة عدد الدقائق المتبقية من الباقة #31*1100*.
- خدمة الوصول إلى مراكز الوسائط #411*1100*.
- للاستعلام عن الفاتورة #32*1100*.
- لخدمات الإنترنت، زيادة على ذلك البث المباشر التلقائي #412*1100*
باقات موبايلى لخدمات الانترنت
تقدم شركة موبايلي العديد من باقات الانترنت، تتمثل تلك الباقات فيما يلي:
- باقة شهرية سعرها 210 ريال سعودي، سرعتها 50 ميجا بايت، بالإضافة إلى ذلك سرعة التحميل الخاصة بها 5 ميجا بايت.
- باقة شهرية سعرها 260 ريال سعودي، وتصل سرعتها الى 80 ميجا بايت، علاوة على ذلك تكون سرعتها في التحميل 10 ميجا بايت.
- أيضا باقة شهرية تكلفتها 315 ريال سعودي، سرعتها 125 ميجا بايت، سرعة تحميلها 20 ميجا بايت.
- باقة شهرية 367 ريال سعودي، سرعتها 200 ميجا بايت، سرعة التحميل 20 ميجا بايت .
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