الرئيس التونسى: العمل متواصل بخطى ثابتة لتحقيق أهداف الشعب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقائه مع رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج اليوم السبت، حيث بين أن الظرف صعب ولكن لا بد من النظر فى أسباب ذلك داخليا ودوليا.
وقال سعيد -فى بيان للرئاسة التونسية- أن لديه حرص راسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له فى الخارج، موضحا أنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها.
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