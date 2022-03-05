بريطانيا تنصح رعاياها فى روسيا بمغادرة البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة - فى منشور على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت - "ننصح بعدم السفر إلى جميع أنحاء روسيا بسبب نقص خيارات رحلات الطيران المتاحة للعودة إلى المملكة المتحدة، وبسبب زيادة التقلبات فى الاقتصاد الروسى".

وأضافت "إذا لم يكن وجودكم فى روسيا ضروريًا، فننصحكم بالتفكير فى المغادرة من خلال الطرق التجارية المتبقية".

وكانت روسيا قد بدأت عملية عسكرية فى 24 فبراير الماضى، ما أدى إلى فرض بعض الدول عقوبات على موسكو، من بينها غلق المجالات الجوية لتلك الدول أمام الطيران الروسى الوافد إليها، والمتوجه منها إلى روسيا.