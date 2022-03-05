267 ألف غادروا الأردن في شباط

دوت الخليج :- قالت مديرية الأمن العام، إن إدارة الاقامة والحدود تعاملت من خلال كافة المعابر الحدودية والمطارات مع 277594 مسافراً قادماً للمملكة.
فيما تعاملت الإدارة، وفق بيان للأمن العام، مع 267817 مسافراً مغادراً للمملكة وتعاملت مع 12400 معاملة اقامة سنوية و2687 معاملة اقامة مؤقتة.
بينما تعاملت إدارة أمن الجسور تعاملت مع 42094 مسافراً قادماً و 39772 مسافراً مغادراً.
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