اجازة المدارس السعودية 1443 كم يوم تبقى على موعد بداية العطلات المدرسية بالمملكة

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عمر شويل - جدة انتشرت في الآونة الأخيرة على موقع التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية التساؤلات الكثيرة من الآباء والأبناء عن عدد الأيام الباقية على إجازة الترم الثاني، فأجازه الترم الثاني هي الإجازة الثانية لمراحل التعليم المختلفة بالمملكة العربية السعودية سواء كانت المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية العامة، وذلك وفقا لوزارة التربية والتعليم في خطة 2030 للمستقبل.

اجازة المدارس السعودية للترم الثاني

بناءا على رغبة الطلاب، وكذلك أولياء الأمور في التعرف على مدة اجازة المدارس السعودية بمختلف مراحلها،قد صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية بأن إجازة الترم الثاني سوف تبدأ مباشرةً بعد الانتهاء من اختبارات الترم الثاني.

قامت المملكة العربية السعودية بتطبيق نظام الثلاث فصول في الترم الواحد، حيث أن الترم يكون مقسم الى ثلاث فصول دراسية، حيث يفصل بين كل فصل دراسي والفصل الآخر 10 أيام متواصلة من الإجازة.

تعد إجازة المدرسة السعودية للترم الثاني هذه هي الإجازة الثانية على التوالي خلال هذا الترم، وذلك بعد تطبيق النظام الجديد 3 فصول في الترم الواحد.

يتم تطبيق نظام 3 فصول فى الترم الواحد على الطلاب بداية من الصف الأول الإبتدائي، حتى الصف الاول الثانوي فقط، أما الصف الثاني الثانوي والثالث الثانوي على النظام القديم فصلين فقط في الترم الواحد.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث من الترم الثاني بعد الانتهاءمباشرة من الاجازة الثانية للترم الثاني، ويستمر الفصل الثالث حوالي 13 أسبوع متواصل، ثم يأتي بعده اختبارات نهاية الترم.

وبعد الانتهاء من الاختبارات يكون قد انتهى العام الدراسي كله وتبدأ إجازة الصيف التي يليها العام الدراسي الجديد.

كم تبقي على اجازة الترم الثاني 1443 2022

سوف تبدأ الإجازة الثانية من الترم الثاني في المملكة العربية السعودية في شهر شعبان الجاري، وذلك في يوم 7 من الشهر المبارك الذي يوافق 10 من شهر مارس حيث تستمر إجازة الترم الثاني 10 أيام وتكون العودة يوم 17 شعبان الموافق 20 من شهر مارس الجاري، بعد نشر هذه المقالة يتبقى 15 يوم على اجازة الترم الثاني ذلك بعد الانتهاء مباشرة من اختبارات المدارس.