نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا كيفية التقاط شاشة من خلال حسابى فى توكلنا وماهى الاسباب المتوقع حدوثها عند التصوير في المقال التالي
يعد تطبيق توكلنا من أهم التطبيقات التي تم إصدارها في المملكة العربية السعودية، ولكن نظرًا لأنه أحد التطبيقات الحكومية، فإننا نواجه مشكلة عدم السماح للمستخدمين بأخذ لقطات شاشة.فهو نظام يحمي الشاشة من عمليات الالتقاط او التصوير، لذلك سوف نتناول معًا كيفية التقاط شاشات تطبيق توكلنا، وأيضًا شرح المشكلات التي يواجهها العديد من الأشخاص عندما لا يتمكنون من حفظ لقطات الشاشة لهواتف Android ومستخدمي iPhone.
خطوات التقاط شاشة توكلنا
يصف الحساب الرسمي لتطبيق “توكلنا” الذي أطلقته الحكومة السعودية إجراءات التقاط شاشة توكلنا عبر الحساب الرسمي المتوفر على تويتر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك بعد الشكوى المتكررة من عدم القدرة على التقاط صورة للتطبيق من الداخل وذلك في أغلب هواتف Android الخاص بك.
حدث هذا كجزء من الحفاظ على خصوصية المستخدمين وبياناتهم، بالإضافة إلى تحديثات التطبيق.
وذكر التطبيق أن أي شخص يعاني من هذه المشكلة يمكنه حل المشكلة أو تجنبها باتباع الخطوات البسيطة التالية:
- في البداية يحتاج العملاء والمستخدمون إلى زيارة متجر Play وتحديث تطبيق توكنا للهواتف التي تعمل بنظام Android لحل المشكلات المتعلقة بهذا التطبيق وبالأخص حماية الشاشة لتطبيق المملكة العربية السعودية.
- يحتاج الأفراد إلى التأكد من قيام المستخدمين بتنزيل أحدث إصدار تم تحديثه بواسطة تطبيق توكلنا.
- والذي يتيح لهم التقاط لقطات شاشة لشاشة هاتف Android الخاص بهم.
- أدخل التطبيق الذي تريد إدخاله في حقل العميل، أي أدخل رقم التعريف وكلمة المرور الخاصة بحسابك.
- لتصوير شاشة توكلنا تحتاج إلى الضغط على (زر الصفحة الرئيسية + قفل الشاشة).
- باستخدام هذا الإجراء فقط، سيتم حفظ لقطة الشاشة في استوديو الهاتف المحمول أو مدير الملفات دون أي مشاكل.
- وباستخدام هذا التطبيق يمكنك أيضًا الضغط على (زر الصفحة الرئيسية + قفل الشاشة) لالتقاط شاشة iPhone مباشرة وحفظ الصورة مباشرة في مدير الملفات المحمول الخاص بك.
أسباب مشاكل تصوير تطيق توكلنا
- إصدار الهاتف الخاص بك قديم، على سبيل المثال أقدم من Android 6.
- الحد الأدنى لحجم تنزيل تطبيق توكلنا هو ISO 10 لهواتف iPhone المحمولة فقد يكون ليس لديك مساحة كافية.
- ربما لم يقم المستخدم بتحديث تطبيق توكلنا إلى أحدث إصدار مفعل.
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