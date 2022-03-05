نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني رابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات العراقية في المقال التالي
موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022 برقم الامتحاني رابط شغال من وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الآن حيث أتمت وزارة التعليم العالي من عمليات رفع نتائج القبول الموازي على شكل ملفات pdf وذلك بالاسم الخاص بالطالب الرباعي ورقم الامتحان، لذا سنتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج فى شتى المحافظات العراقية.
موقع نتائج القبول الموازي 2021/2022
نتائج القبول الموازي بالعراق واحدة من النتائج التي بامكانكم بمنتهي السهولة اجراء الاستعلام عنها بالاسم الرباعي ورقم الامتحان، حيث بدأت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل مؤخرا عمليات رفع نتائج الطلاب، بعد ان أتم نحو 30 ألف طالب وطالبة بالعراق عمليات تقديم طلبات القبول الموازي لتنتهي وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات مراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي والبدء على عمليات رفع نتائج الطلاب الكترونياً بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بالعراق داخل الجامعات العراقية عليه تم الانتهاء من عمليات رفع نتائج الطلاب بالاسم الرباعي ورقم الامتحان حتى يتمكن جميع الطلاب من إجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو استعرضه الان امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية.
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
كشفت وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم العراقية على امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو الكتروني جاء على الشكل التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.
- البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بواسطة إدخال اسم الطالب الرباعي.
- تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب.
- النقر على أيقونة عرض نتائج الطلاب على ان تكون على الفور امامكم النتائج على شكل ملفات pdf
- هذا وبامكانكم مشاركتنا من خلال صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم على الفور بكل النتائج التي أصبحت معلنة فى شتى المحافظات العراقية بمنتهي السهولة.
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