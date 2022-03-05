شركة المياه الوطنية طلب صهريج ماء عبر الفرع الإلكتروني برقم الهوية الوطنية

قامت المملكة العربية السعودية بتأسيس الشركة الوطنية للمياه والصرف الصحي في عام ٢٠٠٨ مِيلَادِيًّا لخدمة المواطنين السعوديين وكذلك العاملون المقيمون من خارج المملكة هدفها هو توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين عن طريق توفير المياه بأسرع وقت في أي مكان في المملكة وفي أي وقت طوال اليوم فهناك العديد من الطرق التي يمكنك طلب صهريج مياه من شركة المياه الوطنية.

كيف يمكنك طلب صهريج مياه من شركة المياه الوطنية إِلِكْتِرُونِيًّا

في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ مِيلَادِيًّا، حيث تسعي ببلوغ هذا العام أن يتم توفير جميع الخدمات للمواطن السعودي والمقيم إِلِكْتِرُونِيًّا، وذلك للتيسير والتسهيل عليهم، ومن ضمن هذه الخدمات الإلكترونية خدمة طلب صهريج مياه من شركة المياه الوطنية إِلِكْتِرُونِيًّا ويمكنك ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على صفحة البحث على الإنترنت وقم بالبحث عن الصفحة الرسمية لشركة المياه الوطنية (الفرع الإلكتروني).

ثم قم بالدخول على الصفحة الرسمية.

قم بالنقر على تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة، كاسم المستخدم أو رقم الهوية للمواطن السعودي أو المقيم، وفي المربع الآخر قم بإدخال كلمة السر ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

إذا لم يكن لديك حساب قم بالنقر على مستخدم جديد أو إنشاء حساب جديد، قم بمليء جميع البيانات المطلوبة لعمل حساب خاص بك.

بعد أن تتم الخطوات السابقة ستظهر أمام الصفحة الرئيسية قم باختيار طلب صهريج مياه.

ستظهر أمامك بعض البيانات مثل اختيار حجم الصهريج المناسب لاستخدامك.

ثم قم بالنقر على إرسال الطلب.

سيظهر أمامك رقم خاص بالطلب الذي قمت بإرساله، قم بحفظ هذا الرقم جيدًا لاستخدامه لاحقًا في متابعة حالة الطلب ومتى سيصل إليك.

كيفية طلب صهريج مياه من شركة المياه الوطنية عن طريق تطبيق ” وايتكم”

قامت الشركة بعمل تطبيق خاص بها يمكنك تحميله على جهاز أندرويد أو أيفون، واسم التطبيق هو “وايتكم”، يمكنك من خلاله بكل سهولة طلب صهريج مياه من شركة المياه الوطنية وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم أولًا بتحميل التطبيق على هاتفك المحمول.

قم بإنشاء حساب عن طريق الضغط على مستخدم جديد وقم بمليء البيانات المطلوبة.

طلب صهريج مياه.

قم بتحديد الحجم المناسب لك.

تسجيل البيانات المطلوبة كالعنوان.

ثم قم بالضغط على تأكيد وإرسال الطلب.

يمكنك بعد ذلك متابعة الطلب عن طريق خريطة موجودة على البرنامج بها موقع الصهريج.

الدفع نقدًا عند وصول صهريج المياه للمكان المطلوب.

كيفية طلب صهريج مياه من شركة المياه الوطنية عن طريق الهاتف

قامت الشركة كذلك بعمل رقم هاتف مجاني، لتتمكن من طلب صهريج مياه في أي وقت وذلك تسهيلًا لمن لا يمكنه استخدام الموقع أو التطبيق، ويمكنك ذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (174400092) سيتم الرد عليك عن طريق فريق خدمة العملاء، حيث يقوم بطلب بعض البيانات كالاسم والعنوان ويقوم بإرسال صهريج المياه إليك.