تحديث المنحة القطرية query.gov.ps التي يتم صرفها لسكان قطاع غزة بشكل شهري من قطر، حيث يكون على المستفيدين من وزرة التنمية الاجتماعية بالقطاع والذين لم يتمكنوا من الحصول على رسابة صرف 100$ التي تقوم الدولة القطرية بصرفها شهريا لسكان القطاع من مستفيدي الوزارة تحديث البيانات الخاصة بالهاتف النقال الخاص بهم.

تحديث المنحة القطرية query.gov.ps بيانات الهاتف النقال لصرف 100$ وزارة التنمية الاجتماعية

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية شهريا بإعداد ملفات وقوائم بأسماء مستفيدي الوزارة من الاسر الفلسطينية الساكنة في قطاع غزة من الفقراء والمحتاجين والاسر المتعففة وذلك للحصول على مبلغ يتم صرفه شهريا أو دوريا من دولة قطر كمساعدات لسكان القطاع في ظل الحصار المضروب عليهم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة سنوات.

بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة أن المواطنين الذين لم يتمكنوا من تسلم رسالة الحصول على المنحة في الشهر الجديد من الدخول على رابط تحديث البيانات لتحديث بيانات الهاتف النقال الخاصة بهم في الموقع الإلكتروني ليتمكنوا من الحصول على الراتب وإلا لن يكون من حقهم المطالبة به بعد 60 يوم من التأخر.

“أي مواطن وصلت له رسالة أو لم تصله بخصوص الـ 100 دولار أو حصلت لديه إشكالية معينة في رقم الجوال أو الهوية أو إشكالية أخرى فستبقى منحته محفوظة في حسابه مدة 60 يوم ولن يفقدها”.

خطوات الدخول على رابط تحديث بيانات الهاتف النقال للحصول على 100$ من المنحة القطرية