قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات الأوكرانية كانت تخطط لتهديد الأمن الروسى، مشيرا إلى الجيش الأوكراني كان يقمع المدنيين في مناطق دونيستك ولوجانسك، والسلطات الأوكرانية واصلت التصعيد ولم تنفذ اتفاقيات مينسك.
وأضاف الرئيس الروسى، خلال كلمة له على هامش زيارته لمقر شركة الطيران الروسية "أيروفلوت"، أن أوكرانيا قادرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية، موضحا أن بلاده عملت على تأمين ممرات إنسانية للمدنيين وسلطات أوكرانيا احتجزتهم كرهائن.
وتابع الرئيس الروسى: "إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو كان الحلف سيتدخل لقمع دونيستك ولوجانسك.. وإطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان "قرارا صعبا".. وهدفنا من العملية العسكرية في أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة محايدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: هدفنا من العملية العسكرية فى أوكرانيا نزع السلاح وأن تكون دولة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.