عاجل.. بوتين: أى دولة ستحظر الطيران فوق أوكرانيا سنعتبرها دخلت الصراع

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن إغلاق الأجواء فوق أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فقط، بل على العالم بأسره، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز".





وقال بوتين خلال لقائه مع طاقم طيران نسائى من الخطوط الجوية الروسية: "تنفيذ هذا المطلب لإغلاق السماء سيصاحبه عواقب وخيمة وكارثية، ليس فقط لأوروبا، ولكن للعالم بأسره".

وأشار الرئيس الروسى إلى أن "روسيا ستنظر فى أى محاولات من جانب الدول الأخرى لإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا على أنها مشاركة فى الأعمال العدائية"، مضيفا: "نسمع الآن أنه من الضرورى إنشاء منطقة حظر طيران فوق أراضى أوكرانيا. من المستحيل القيام بذلك على أراضى أوكرانيا نفسها، فمن الممكن فقط على أراضى بعض الدول المجاورة".

وفى نفس السياق، أكد بوتين أن "أى تحرك فى هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة فى الصراع المسلح للبلد الذى ستنطلق من أراضيه تهديدات لجنودنا"، وأضاف "سنعتبرهم على الفور مشاركين فى صراعات عسكرية ولا يهم المنظمات التى هم أعضاء فيها".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أكد فى وقت سابق اليوم، أنه إذا استمرت القيادة الأوكرانية فيما تفعله، فسوف يثير ذلك تساؤلات حول مستقبل الدولة الأوكرانية، وستكون مسؤوليتها بالكامل، مشيرا إلى أن العمل على تدمير البنية التحتية العسكرية فى أوكرانيا أوشك على الانتهاء.