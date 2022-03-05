عاجل.. روسيا تعلن السيطرة على قاعدة عسكرية أوكرانية فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الوزارة: "الجنود الروس سيطروا على القاعدة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية رادينسك بمنطقة خيرسون. وترك الجيش الأوكرانى مواقعه على عجل، تاركين القاعدة بالمعدات والأسلحة والذخيرة". وقالت الوزارة: "فى الوقت الحالى، يواصل خبراء الألغام الروس تفتيش المنطقة للتحييد خطر الألغام. وسيتم إرسال المعدات والأسلحة بعد التحقق إلى قاعدة تخزين خاصة".

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