وزير الخارجية الروسى: زيلينسكى يخطط لإشعال نزاع بين الناتو وروسيا

جدة - نرمين السيد - علق وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، على تصريحات الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى التى أعرب فيه عن استيائه لرفض حلف الناتو الوقوف إلى جانب كييف فى مواجهتها العسكرية مع موسكو.





ولفت لافروف بهذا الصدد إلى أن هذه التصريحات تدل على أن الرئيس الأوكرانى كان يعول على تسوية النزاع عن طريق توريط الناتو فيه وليس عبر المفاوضات. وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفى: "بالتالى يتضح أنه لا يسمع تصريحات تصدر باستمرار من واشنطن وباريس وبرلين وعواصم أخرى مفادها أن الناتو لا يخطط للتدخل فى هذا النزاع". ويدل ذلك، وفقا لوزير الخارجية الروسى، أن زيلينسكى لم يتخل عن خططه "لإشعال نزاع بمشاركة الناتو، نزاع بين الناتو وروسيا". مع ذلك فقد أعرب لافروف عن أمل موسكو فى أن مزاج زيلينسكى سيتغير.

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