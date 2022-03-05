عاجل.. بوتين: لا حاجة لإعلان الأحكام العرفية فى روسيا حاليا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن بلاده لا تعتزم فرض الأحكام العرفية، على خلفية تداول شائعات بهذا الصدد جراء النزاع فى أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال فى رده على سؤال وجهته موظفات فى شركة الطيران الروسية ايروفلوت "تطبق الأحكام العرفية.. فى حال وقوع عدوان، ولا سيما فى المناطق التى يدور فيها قتال.. ليس لدينا مثل هذا الوضع، وآمل ألا يحدث".

وأضاف أن الجنود والضباط المحترفين فقط هم من يشاركون فى العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا ولا ينوى الكرملين نشر مجندين من الوحدات أو الاحتياط.

ودفعت شائعات واسعة النطاق الروس إلى التخوف من التعبئة وتطبيق الأحكام العرفية.

واعتبر بوتين الذى كان يجلس إلى طاولة كبيرة مع موظفات فى شركة إيروفلوت، قبيل الاحتفال بعيد المرأة الموافق ليوم 8 مارس، وهو عطلة رسمية فى روسيا، أن "هناك محاولات لزعزعة استقرار المجتمع".

وتضررت شركة الطيران الروسية "أيروفلوت" بشدة من العقوبات الغربية المفروضة على خلفية قيام روسيا بهجوم عسكرى ضد أوكرانيا فى 24 فبراير.