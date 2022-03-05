روسيا: ردنا على عقوبات لندن سيؤدى إلى تقويض مصالحها لدينا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان أصدرته المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن هستيريا العقوبات التى تلعب فيها بريطانيا إحدى الأدوار الرئيسية إن لم نقل إنه الدور الرئيسى، لا تترك لنا خيارًا غير اتخاذ إجراءات جوابية شديدة مناسبة. ولا شك أن تكون نتيجتها فى تقويض المصالح البريطانية فى روسيا".

وذكرت المتحدثة بهذا الصدد أن لندن نفسها أسهمت إلى حد كبير فى وصول الأمور إلى هذه الحالة خلال الأيام الأخيرة.