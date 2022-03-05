عاجل.. موسكو: طرحنا أمام أوكرانيا شروطا واضحة لوقف النزاع

وقال "لافروف"، خلال مؤتمر صحفى، إن "الشروط التى نعتبرها جزءا لا يتجزأ من تسوية هذه الأزمة ورفع التهديد عن روسيا الذى بلوره الناتو فى أراضى أوكرانيا على مر السنين، قد حددناها فى كل من تصريحات الرئيس (الروسى) وفى تصريحات وفدنا خلال المفاوضات المذكورة".
وأوضح أن هذه الشروط تشمل نزع الصبغة العسكرية عن أوكرانيا واستئصال النازية فيها ووضعها الحيادى، مضيفا أن "انتشار النازية الجديدة (فى أوكرانيا) بلغ حدا غير مقبول إطلاقا فى ظل التساهل التام لأوروبا المستنيرة مع هذه الظاهرة".
وأشار إلى أن موسكو تنتظر من كييف أيضا اعترافها بشبه جزيرة القرم جزءا من الأراضى الروسية، بالإضافة إلى الاعتراف باستقلال الجمهوريتين الشعبيتين فى حدود مقاطعتى دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين سابقا.
وتابع لافروف أن روسيا لا تزال تنتظر من أوكرانيا معلومات عن الجولة الثالثة من المفاوضات لكن الجانب الأوكرانى يختلق ذرائع للمماطلة فى عقدها.
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