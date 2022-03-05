طائرة ثانية تقل أردنيين وفلسطينيين غادروا أوكرانيا تصل عمان فجرا

دوت الخليج :- تصل فجر الخميس، طائرة ثانية تتبع لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار ماركا العسكري، قادمة من العاصمة الهنغارية بودابست بتوجيهاتٍ من جلالة الملك عبدالله الثاني تقل أردنيين وفلسطينيين بعد خروجهم سابقا من أوكرانيا التي تعاني من الحرب، حسب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول.

وقال أبو الفول : إنّ الطائرة غادرت عمّان إلى مطار العاصمة الرومانية بوخارست ثم إلى بودابست، وستصل الساعة 5 فجرا.

ووصلت ظهر الاربعاء طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني على متنها نحو 65 من الأردنيين وعائلاتهم من الذين تمكنوا من عبور الحدود إلى رومانيا قادمين من أوكرانيا.

ومع وصول الطائرة الأولى، ارتفع عدد الأردنيين الواصلين إلى أرض المملكة إلى 90 مواطنًا، وذلك بعد أن وصل إلى المملكة في وقت سابق 25 مواطنًا، ممن عبروا الحدود إلى الدول المجاورة لأوكرانيا، إثر ارتفاع حدة التوتر جراء الأعمال العسكرية هناك،وفق المملكة .

الوزارة، أضافت أن التنسيق بين جميع الجهات الأردنية- وزارة الخارجية والقيادة العامة للقوات المسلحة/ قيادة سلاح الجو الملكي والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والسفارات المعنية في الدول الحدودية مع أوكرانيا، مستمر لتجميع أكبر عدد ممكن من الأردنيين في نقطة أو نقطتين في العواصم الحدودية لتأمين عودتهم على الطائرة العسكرية الثانية.

وأكدت الوزارة، أنه تمّ تأمين الأردنيين وعائلاتهم بجميع أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى الأردن.