تسهيل إجراءات عبور 615 أردنياً وعائلاتهم من أوكرانيا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأنه تمّ تسهيل إجراءات عبور ودخول 615 أردنياً وعائلاتهم، من قبل موظفي السفارات المتواجدين على المعابر الحدودية بين أوكرانيا والدول المجاورة لها.

وتوزعوا كالتالي: رومانيا: 260 بولندا: 161 سلوفاكيا: 107 هنغاريا: 54 مولدوفا: 33 وبلغت حصيلة الأردنيين القادمين من أوكرانيا عبر ⁧‫بودابست‬⁩ وبخارست‬⁩ ووارسو‬⁩، إلى 232. وأكدت الخارجية في بيان اليوم الخميس، أنه “تمّ تأمين أبنائنا وعائلاتهم بكافة أشكال المساعدة والدعم، وتوفير الخدمات الضرورية واللازمة لهم، والاطمئنان على سلامتهم وأحوالهم، وتأمين احتياجاتهم والعمل على تسهيل عودتهم إلى المملكة”.

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