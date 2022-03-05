بوتين: روسيا تمتلك قوة عسكرية كافية للقيام بمهام العملية الخاصة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين -خلال لقاء بأطقم الطيران من النساء العاملات فى شركات الطيران الروسية، اليوم السبت- "لدينا القوة والوسائل الكافية لحل مهام العملية الخاصة فى أوكرانيا، والتى نحددها لأنفسنا بمساعدة جيش روسى محترف". وأضاف أن "القوات المسلحة الروسية كان بإمكانها العمل بطرق مختلفة فى أوكرانيا، ولكن هيئة الأركان العامة ووزارة الدفاع قررتا أولا تدمير البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا". وفيما يتعلق بإغلاق الأجواء فوق أوكرانيا، قال بوتين "ستكون له عواقب وخيمة، ليس على روسيا وأوروبا فحسب، بل على العالم بأسره".

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