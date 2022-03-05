جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن السلطات الأوكرانية تحتجز أكثر من 6 آلاف طالب من الأجانب فى محطات القطارات، يستخدمونهم كرهائن، لافتًا إلى أن موسكو أوصلت هذه المعلومات للقيادة الأوكرانية الحالية، والأمم المتحدة وكافة المعنيين، ولكنهم لم يحركوا ساكنًا.





وأضاف بوتين فى كلمته، اليوم السبت، خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت"، اليوم السبت، إن السلطات الأوكرانية تستخدم المواطنين الأوكران كدروع بشرية فى ماريوبل مثلاً، لافتًا إلى أن حكومة كييف اتصلوا بالعسكريين الروس وقمنا توقيف الأعمال القتالية وتوفير ممرات إنسانية لخروج المدنيين، ولكن السلطات الأوكرانية لا يسمحون للمواطنين بالخروج، واصفًا من يقومون بذلك بأنهم "النازيون الجدد". واعتبر الرئيس الروسى أن السلطات الأوكرانية يدمرون بلادهم بالإصرار على استخدام السيارات المفخخة وأساليب تضر بالمدنيين، مشددًا على إصرار روسيا على الوضع المحايد لأوكرانيا، ونزع السلاح منها، لافتًا إلى وجود خيارات مختلفة فى هذا الصدد يجري مناقشتها مع الوفد الأوكرانى المفاوض. وأشار بوتين إلى أنه من المستحيل أن تفكر أى دولة فى فرض حظر جوى فوق أجواء أوكرانيا، مؤكدًا أنه إذا حدث فإن روسيا ستعتبر القائم بهذا الأمر شريكًا فى الحرب، وسنرد على ذلك بقوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يحذر: أوكرانيا تحتجز الطلاب الأجانب.. وسنرد بقوة إذا فرض الحظر الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.