جدة - نرمين السيد - وأثار السيناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا بعد تغريدة نشرها فسرت على أنها دعوة "لاغتيال" الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.
وقال جراهام فى تغريدته: "هل يوجد بروتوس فى روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرج فى الجيش الروسى؟ الطريقة الوحيدة التى ينتهى بها الأمر هى أن يقوم شخص ما فى روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."
وتابع جراهام بتغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسى.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش فى الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم فى فقر مدقع، وتعيش فى الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام.."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى احتجاجا على تصريحات جراهام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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