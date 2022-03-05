عاجل.. روسيا تستدعى السفير الأمريكى احتجاجا على تصريحات جراهام

جدة - نرمين السيد - وأثار السيناتور الجمهورى البارز ليندسى جراهام، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا بعد تغريدة نشرها فسرت على أنها دعوة "لاغتيال" الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين.

وقال جراهام فى تغريدته: "هل يوجد بروتوس فى روسيا؟ هل هناك عقيد أنجح من شتاوفنبرج فى الجيش الروسى؟ الطريقة الوحيدة التى ينتهى بها الأمر هى أن يقوم شخص ما فى روسيا بإنهاء هذا الرجل.. ستقدم لبلدك - والعالم - خدمة رائعة.."

وتابع جراهام بتغريدة منفصلة: "الأشخاص الوحيدون القادرون على إصلاح ذلك هم الشعب الروسى.. من السهل القول، من الصعب التنفيذ.. ما لم تكن تريد أن تعيش فى الظلام لبقية حياتك، وانعزل عن بقية العالم فى فقر مدقع، وتعيش فى الظلام، فأنت بحاجة إلى الإقدام.."