نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل بيس 2022 موبايل رسميا وموعد تنزيلها من KONAMI eFootball PES apk في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشغيل بيس 2022 موبايل ، الآن وبشكل رسمي تم نزول الموعد الرسمي لنزول eFootball PES apk 2022. حيث الإثارة والتشويق وروح المنافسة تتجدد من جديد حول العالم من خلال لعبة كرة القدم الشهيرة إي فوتبول بيس 2022 موبايل. المنافس الأول للعبة فيفا من EA SPORTS. حيث أنتظر الكثير من عشاق اللعبة حول العالم الإصدار الجديد والسنوي الخاص بها. من فضلك عزيزي القارئ تابع الفقرات التالية إلى النهاية لمعرفة الموعد الرسمي لتحميل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد. كما سنستعرض أيضا في هذه الفقرات كيفية تحميل اللعبة على الهواتف بدون مشاكل فتابعوا معي التالي.

كيفية تشغيل بيس 2022 موبايل

كما عودتنا شركة كونامي أنها تقوم دائما بتنزيل الإصدارات الحديثة لها عبر المنصات الرسمية فقط حيث تم إصدار إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد من قبل على جوجل بلاي ولكن بإصدار 2020 وإصدار 2021. ونجح الأمر في عدد تحميلات خرافية تخطت 500 مليون عملية تحميل حول العالم. كمت تطلق كونامي هدايا أسبوعية في الإصدار الحالي 2021. وسوف يتم أيضا الحصول على PES 2022 موبايل من خلال جوجل بلاي عبر الخطوات التالية.

أولا يجب شحن هاتفك بمزيد من الطاقة لأن عملية التنزيل تحتاج إلى طاقة بطارية كبيرة.

كما يجب توصيل بخدمة أنترنت سريعة.

ثم الدخول من خلال الجوال على تطبيق متجر جوجل والبحث عن تشغيل بيس 2022 موبايل .

. في الوقت الحالي سيظهر لك في نتائج البحث إصدار 2021 وفي حالة نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل سيظهر زر تحديث أو تثبيت. ويجب النقر على أحداهما للحصول على اللعبة الجديدة.

سيظهر زر تحديث أو تثبيت. ويجب النقر على أحداهما للحصول على اللعبة الجديدة. أفتح حسابك في اللعبة إذا كان ليس لديك حساب وقم بربطه بموقع كونامي لحفظ بيانات فريقك في المستقبل.

موعد نزول بيس 2022 موبايل

تطلق KONAMI نسخة سنوية من eFootball PES apk في نفس الشهر تقريبا وهو شهر أكتوبر سنويا. ولكن هذه السنه لم يتم الانتهاء من تطوير هذا الإصدار. وكان مقترح أن لا يتم تنزيل إصدار 2022 من الأساس ويتم نزول 2023 مباشرة في أكتوبر المقبل 2022. ولكن نفت كونامي هذا الخبر. وذلك عبر موقعها الرسمي أن اللعبة تحت التطوير حتى الآن والنسخة الموجودة على منصات غير أمنة هي نسخة معدلة وحذرت من تنزيل هذه النسخ. كما أصدرت موعد تشغيل بيس 2022 موبايل في الربيع المقبل أي من الفترة المقبلة من 21 مارس 2022 حتى مايو 2022 المقبل. وذلك عبر رسالة صريحة على الموقع الرسمي للعبة.

مميزات PES 2022 موبايل

لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد من المتوقع أن تكون بمميزات قوية وجرافيك كبير مثل الإصدارات السابقة ولكن ستكون تغييرات ليست كثيرة. لأن ببساطة شديدة الإصدار المقبل 2023 سيكون متاحا في أكتوبر المقبل ومن مميزات eFootball PES apk المقبلة هي كالتالي.

سيتضمن تشغيل بيس 2022 موبايل تغيير في الواجهة بكامل مواصفاتها.

تغيير في الواجهة بكامل مواصفاتها. كما سيتم تحويل اللاعبين الذين في فريقك من لاعبين مطورين إلى لاعبين عاديين. لذلك ننصح ببيعهم في الإصدار الحالي وجمع GP.

كذلك سيتم إطلاق أيقونات ايكون مومنت في إي فوتبول بيس 2022 موبايل ويتم شراؤهم بعملة GP مثل اللاعبين العاديين والمدربين أيضا.

ويتم شراؤهم بعملة GP مثل اللاعبين العاديين والمدربين أيضا. إطلاق الصفقات الجديدة لكل فريق والزي الرسمي له.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم كيفية تشغيل بيس 2022 موبايل. كما أستعرضنا موعد نزول بيس 2022 موبايل على الهواتف الاندرويد. نتمنى لكم الاستمتاع بالإصدار الجديد في حال نزوله رسميا كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.