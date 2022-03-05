جدة - نرمين السيد - وذكرت الشركة - فى بيان حسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - "تعلن شركة إيروفلوت التعليق المؤقت لجميع الرحلات الدولية اعتبارا من 8 مارس حيث يسرى الإلغاء أيضا على الوجهات الدولية المدرجة فى جدول خطوط الطيران روسيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطيران الروسية تعلن تعليق جميع رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.