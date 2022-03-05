الكرملين يحذر من تداعيات وخيمة على سوق النفط العالمية

جدة - نرمين السيد - حذر الكرملين، اليوم السبت، من تداعيات فرض قيود على شراء النفط الروسى، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، إن فرض حظر كهذا ستكون له عواقب، وخيمة تقلب أسواق الطاقة العالمية، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.





وردًا على سؤال حول احتمال فرض قيود على صادرات النفط الروسى، قال بيسكوف: "الموضوع نراقبه بعناية، بالطبع (قيود كهذه) يمكن أن تشوه إلى حد كبير أسواق الطاقة العالمية، لا يمكن إلا أن تكون لهذا الأمر عواقب وخيمة للغاية.. نحن نراقب عن كثب تطور الوضع". وأشار المتحدث الروسى إلى أن الوضع فى الاقتصاد الروسى استثنائى، ويتطلب إجراء مشاورات يومية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين. وتعقيبًا على خروج الشركات الأجنبية من روسيا، قال بيسكوف إن روسيا كانت وستظل دولة تسعى إلى إقامة علاقات متبادلة المنفعة مع الشركات الأجنبية. موضحًا: "فى مجال ما سننتظرهم كثيرًا، فى مجال آخر سننتظرهم أقل، لأن شركات من دول أخرى ستحل محل الشركات التى غادرت، هذه عملية اقتصادية عادية".

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