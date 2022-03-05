لافروف: استفزازات أوكرانية لإقحام الناتو بالمواجهة مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن هناك استفزازات أوكرانية لإقحام حلف شمال الأطلسي (ناتو) في المواجهة مع روسيا.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره القرغيزي، أكد لافروف أن "الجانب الأوكراني يبحث عن ذرائع لتأخير المفاوضات".

وشدد المسؤول الروسي على أن بلاده "تعلق آمالا على الجولة الثالثة من المفاوضات" المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.

واعتبر أن "انتشار النازيين في أوكرانيا بدعم أوروبي، يهدد أمننا".

ومن جهة أخرى، لفت لافروف إلى أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الغاضبة "لا تمنحه تفاؤلا بشأن مصير محادثات إنهاء العمليات الحربية في أوكرانيا".

وأوضح أن روسيا "تتحقق من معلومات بشأن عدم سماح السلطات الأوكرانية بخروج المدنيين من مدينة ماريوبول عبر الممرات الآمنة التي سبق الاتفاق عليها"، حسبما نقلت "رويترز".

وكان دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني قد قال في وقت سابق يوم السبت، إنه مستعد لمحادثات مع لافروف لكن في حالة واحدة أن تكون المفاوضات "هادفة".