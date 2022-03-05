ent.cnte.tn... الان لينك موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية cnte لاستخراج معدل التلاميذ

تتركز عمليات البحث من جانب عدد كبير من أولياء الأمور في جميع انحاء تونس للتعرف على التفاصيل الخاصة باستخراج النتائج الخاصة بالطلاب للمرحلة الابتدائية، وهو الموقع الخاص بالفضاء الرقمي للمدارس، وهو الموقع الذي تم اطلاقه من جانب وازرة التربية التونسية، وذلك ضمن المشروع الذي تم اطلاقه من قبل الوزارة وهو مشروع مدرستي للتلاميذ التونسيين، وذلك لجميع المستويات الدراسية في جميع انحاء تونس بشكل عام، وتعد هذه الخدمة واحدة من أهم الخدمات التي يرغب بها الكثير من الطلاب واولياء الامور، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية cnte في تونس وكيفية استخراج نتائج التلاميذ.

موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية cnte 2022

وقد اقترح مشروع مدرستي في تونس على الطلاب واولياء الأمور اطلاق تطبيق جديد يتيح التلاميذ إمكانية الحصول على النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، وذلك في اطار التسهيل على الطلاب واولياء الأمور للحصول على النتائج من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة وهو موقع الفضاء الرقمي الالكتروني، الذي يمكن من خلاله الحصول على نتائج التلاميذ الكترونيا برقم الجلوس الخاص بالطالب فقط.

رابط موقع الفضاء الرقمي للمدارس الابتدائية

بالتزامن مع اقتراب موعد طرح النتائج الخاصة بامتحانات الطلاب في جميع انحاء تونس بجميع المراحل الدراسية المختلفة، فنجد ان اهتمام الطلاب واولياء الامور ينصب في هذا بتوقيت للتعرف على كيفية استخراج العلامات الخاصة بالطلاب، وقد وفرت وزارة التربية الوطنية في تونس اجراء هذه الخدمة الكترونيا من خلال موقع الفضاء الرقمي الذي يسهل على الطلاب واولياء الامور الحصول على النتيجة.

كيفية استخراج علامات التلاميذ عبر موقع الفضاء الرقمي 2022

يمكن استخراج جميع علامات الطلاب في المدارس الابتدائية بجميع انحاء تونس بشكل عام من خلال موقع الفضاء الرقمي عن طريق اتباع الخطوات التالية.