نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف وزارة العمل سلطنة عمان 2022 www.mol.gov.om هنا الشروط والموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تقديم وظائف وزارة العمل سلطنة عمان 2022، حيث يبحث الكثير من الشباب الراغب في إيجاد فرصة عمل مناسبة، عن موقع وزارة العمل الإلكتروني للتسجيل في الوظائف المتاحة، فقد أعلنت وزارة العمل عبر موقعها الرسمي عن فتح باب التقديم على العديد من الوظائف الحكومية، عدد 1464 وظيفة حكومية في مختلف الوزارات والتخصصات، ووفق الشروط والضوابط الموضوعة لكل وظيفة، بالإضافة إلى بعض الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يسعى للتسجيل، وسوف نتعرف على هذه الشروط في هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني.

أصدر صاحب الجلالة السلطان “هيثم بن طارق” توجيهاته لدى وزارة العمل بسلطنة عمان بتوفير فرص تشغيل للشباب، ويجب على الشباب الذي تتوفر فيه شروط التقديم التسجيل على موقع وزارة العمل الإلكتروني www.mol.gov.om، ويكون التقديم في الموعد المحدد مع ضرورة رفع جميع المستندات المطلوبة للاطلاع عليها، ولا ينظر للطلبات التي تأتي خارج الموعد المحدد، كما ينبغي قراءة الشروط قبل الشروع في التسجيل للتأكد من توافر الشروط في المتقدم.

وظائف وزارة العمل سلطنة عمان 2022

أعلنت وزارة العمل بسلطنة عمان عبر موقعها الرسمي على تويتر عن فتح باب التسجيل لعدد 1464 وظيفة حكومية، وهذه الوظائف في العديد من الوزارات كما أن وزارة الصحة تحظى بالنصيب الأكبر من هذه الوظائف، وفق شروط وضوابط عامة وشروط وضوابط خاصة بكل وظيفة.

رابط تقديم وظائف سلطنة عمان 2022

يتم التقديم على وظائف سلطنة عمان بطريقتين وهما كالآتي:-

الطريقة الأولى:- من خلال الدخول على رابط وزارة العمل بسلطنة عمان www.mol.gov.om، وملء استمارة التقديم بكافة البيانات المطلوبة ورفع جميع المستندات واختيار وظيفة واحدة فقط.

الطريقة الثانية:- لعملاء موبايل وأوريدو من خلال رقم “80057” بإدخال رقم الوظيفة والرقم المدني.

شروط وظائف سلطنة عمان

حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أحكام نهائية في قضايا جنائية أو عقوبة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون ممن انتهت خدمتهم أو أحيلوا للتقاعد من إحدى وحدات الجهاز الإداري بالدولة. أو تم فصله قبل ذلك ولم يمضي على الفصل ثلاث سنوات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن يكون لائق طبياً.

أن يجتاز الامتحان المخصص لكل وظيفة.

موعد التقديم

التقديم متاح من اليوم الخميس الموافق 03\03\2022 ويستمر التقديم حتى دوام يوم الخميس الموافق 24\03\2022.