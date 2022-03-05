عاجل.. بوتين يكشف السر الحقيقى وراء العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا كان "قرارا صعبا"، مؤكدًا أن موسكو قامت بكل ما فى وسعها للحفاظ على وحدة أوكرانيا، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكشف بوتين فى كلمته، اليوم السبت، عن هدف العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، مؤكدًا أنها جاءت لأجل حماية سكان دونباس، ونزع أسلحة أوكرانيا، مشددًا على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بنشر صواريخ باليستية على حدود روسيا. وأوضح الرئيس الروسى أن أوكرانيا باتت قادرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية، وأن السلطات فى كييف تصرح علنًا بأنها لا تلتزم باتفاق مينسك، وأصبحت كييف قادرة على تخصيب اليورانيوم وتطوير قدراتها النووية.

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