الكرملين: إجراءات روسية للرد على حرب العصابات التي يشنها الغرب

قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، اليوم السبت، إن موسكو ستتخذ إجراءات للرد على حرب العصابات التي يشنها الغرب ضد البلاد.

وأشار إلى أن الغرب يتصرف مثل العصابات مع روسيا، مضيفا أن موسكو أكبر من أن يعزلها أحد والعالم أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، إن الغرب يشن “حرب عصابات اقتصادية” على روسيا، مضيفا أن موسكو سترد. ولم يحدد الرد الروسي، لكنه ذكر أنه سيكون وفقا للمصالح الروسية.

وأضاف أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات الطاقة الروسية سيحدث هزة كبيرة في أسواق الطاقة.

وأشار إلى أن هناك حرب إعلامية غير المسبوقة على روسيا، آملا أن يتفهم الاتحاد الأوروبي وأمريكا وحلف شمال الأطلسي موقف موسكو.

وقال: “إننا في وضع استثنائي يتطلب إجراءات استثنائية، وروسيا تريد أن تكون جاذبة للاستثمارات”، مؤكدا أنه سيتغير الوقت، وستعود الاستثمارات مرة أخري.

وعلق بيسكوف على تهديد أمريكا بعقوبات على صادرات الطاقة الروسية: “سيكون لذلك تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تبقي بعض قنوات الحوار مفتوحة مع موسكو.