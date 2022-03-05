عاجل.. وزير الخارجية الأمريكى: حظر الطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، من أن فرض حظر للطيران فوق أوكرانيا سيقود لحرب شاملة ضد روسيا، قائلاً إن أمن أوروبا أصبح على المحك فى ضوء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال وزير الخارجية الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البولندى، اليوم السبت: "نتوقع ازدياد الأوضاع سوءا فى أوكرانيا مع استمرار العملية العسكرية الروسية"، مضيفًا أن روسيا تضررت كثيرا على الصعيد الاقتصادى منذ بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا. كما أكد بلينكن على أن واشنطن تفعل ما بوسعها لدعم أوكرانيا، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ضاعفت عدد قواتها وقدراتها العسكرية فى بولندا، مشيدًا ببولندا التى ساهمت بشكل كبير فى إيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا. ومن جانبه، قال وزير الخارجية البولندى، زبيجنيو راو: "ندعو روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية فى أوكرانيا".

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