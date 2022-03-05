عاجل.. لافروف: أوكرانيا ترفض فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين والأجانب

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم السبت، إن القوات الروسية تنفذ ضربات دقيقة ضد البنى العسكرية الأوكرانية، مشددًا على أنه يجب على أوكرانيا الاعتراف بسيادة روسيا على القرم، حسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير خارجية قيرغيزستان، اليوم، أن سلطات خاركيف الأوكرانية رفضت فتح الممرات الإنسانية لخروج الأجانب من المدينة، لافتًا كذلك إلى أن هناك معلومات تفيد بأن سلطات ماريوبول الأوكرانية ترفض منح السكان الفرصة للمرور عبر الممر الإنسانى. كما أشار وزير الخارجية الروسى إلى أن الجانب الأوكراني لم يبلغ موسكو بعد بموعد إجراء الجولة الثالثة من المفاوضات.

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