فيديو: ثور هائج يهاجم الجمهور في مسابقة "روديو"

أصيب 15 شخصا في المكسيك، مؤخرا، بعدما هاجم ثور هائج في مسابقة "روديو" الجمهور في منصة المتفرجين.
ووقعت الحادثة في بلدة تيريبيتيو ببلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية، والتي كانت تستضيف مسابقة "غاربيو".
ويظهر في الفيديو ثور كبير الحجم يصطدم بالسياج المعدني المحيط بساحة النزال، مطيحا بالمتسابق الذي يركبه.
وتوجه الثور الهائج لمنطقة كبار الشخصيات مهاجما الجمهور فيها، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو.
وقالت تقارير محلية إن 15 شخصا تعرضوا لإصابات خطيرة، وعولج عدد منهم في مكان المسابقة، بين نقل بعضهم للمستشفيات القريبة.
وأرجع عدد من الجمهور وقوع الحادثة إلى استهتار المنظمين بمعايير السلامة والأمان الخاصة بمثل هذه المسابقات، قائلين إن الأسوار والحواجز لم تكن متينة.
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