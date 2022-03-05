نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطن أو فايبر.. تنظيف المخدات بطريقة سهلة ودعي الاصفرار ورجعيها جديدة لنوم هادئ وعميق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنظيف المخدات حيث تواجه المزيد من ربات المنزل مشاكل الاصفرار والاتساخات الموجودة في المخدات وذلك بسبب كثرة العرق والإفرازات التي تفرز أثناء النوم، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم الوصفة الدقيقة الفعالة لتنظيف الوسائد بسهولة وبسرعة.

تنظيف المخدات

يمكن تنظيف الوسائد من خلال الغسالة العادية من خلال الخطوات التالية:

في البداية لا بد من خلع أكياس المخدات من الحشوة الداخلية للمخدات.

ثم يتم ملأ الغسالة بالماء الساخن ثم يوضع كوب من مسحوق الغسيل مع نصف كوب من البوراكس ونصف كوب من الكلور.

يتم تشغيل الغسالة لمدة دقائق معدودة قبل إضافة أكياس المخدات، ومن الممكن أن نضع اثنين من أكياس المخدات وليس كل كمية أكياس المخدات للحصول على بياض ناصع

ثم يتم التخلص من الماء الموجود في الغسالة وتوضع نفس المكونات مرة ثانية وتركها لمدة دقائق معدودة ثم يتم وضع الأكياس من الجهة الأخرى لها.

يتم شطف أكياس المخدات ثم يتم عصرها جيدا بعد التخلص من الماء الزائد.

أسهل طريقه لغسل المخدات

تستخدم هذه الطريقة إذا كان حجم الغسالة صغير ويمكن إدخالها في الغسالة الأوتوماتيك ويتم وضعها بالكامل وتشغيل الغسالة على دورة كاملة توجد بها ماء ساخن وسوف تحصل على مخدات ناصعة البياض.

الطريقة اليدوية في غسيل المخدات

هذا الأسلوب هو الاختيار الصحيح إذا كانت حجم المخدات كبيرة. أو يصعب خلع الحشوة الداخلية من الكيس الخارجي للمخدات. ولابد من اتباع الخطوات التالية:

لا بد من إحضار إناء واسع ويتم وضع كمية من الماء الساخن. ثم يتم وضع كمية قليلة من سائل التنظيف إلى الماء الساخن.

ثم يتم وضع 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم التي تعمل على القضاء على الروائح غير المحببة.

بعد ذلك يتم وضع نصف من سائل التنظيف الخاص بالغسيل وتوضع هذه المكونات على المخدات لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم دعك المخدات جيدا حتى يتم التخلص من البقع الصفراء العالقة في قماش المخدات.

ولا بد من تنظيف الوسائد ثلاثة مرات سنويا ولابد من التأكد من أن المخدات قابلة للتنظيف. وأنها لا تتلف بسبب الماء والصابون.

تنظيف المخدات حيث أنها من أهم المفروشات التي يجب الاعتناء بها. وتنظيفها باستمرار لأنها تسبب العديد من الميكروبات لذلك عرضنا طرق تنظيفها بالتفصيل.