نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان… موعد مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي اليوم 5-3-2022 والمعلق والتشكيل والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف فريق الشباب السعودي نظيره فريق الباطن في منافسات الدوري السعودي الجولة الرابعة والعشرين التي تنطلق بالعديد من المنافسات القوية بين الفرق السعودية، وهي المباراة التي تقام من خلال ستاد الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم السبت الموافق الخامس من شهر مارس، وهي المباراة التي تمثل أهمية كبيرة بسبب رغبة الفريقين في اقتناص الفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة لكي يتم المنافسة على لقب بطولة الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي اليوم

يحل فريق الباطن السعودي اليوم ضيفا على حساب فريق الشباب في مسابقة الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، حيث يبدأ فريق الشباب السعودي هذه المباراة الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، بينما يدخل فريق الباطن السعودي في المركز الرابع عشر في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، وتقام المباراة من خلال ستاد الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

موعد مباراة الشباب والباطن في الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة الشباب والباطن السعودي اليوم في الدوري السعودي في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 9:45 مساء بتوقيت ابو ظبي، والتي تقام مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام.

تشكيل مباراة الشباب والباطن اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يبدا فريق الشباب السعودي في مباراة اليوم ضد الباطن في الدوري السعودي بتشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى: فواز القرني

خط الدفاع: متعب الحربي، أحمد شراحيلي، إياجو سانتوس، فواز الصقور

خط الوسط: هتان باهبري، حسين القحطاني، باولينيو، إيفر بانيجا

خط الهجوم: تركي العمار، ماري جون

كما يبدأ فريق الباطن السعودي هذه المباراة بتشكيل على النحو التالي.