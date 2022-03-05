عروض هايبر بنده بالسعودية لهذا الأسبوع مستمرة وبقوة حتى 8 مارس 2022

يخصص هايبر بنده لحلول شهر رمضان المبارك العديد من العروض على كافة المنتجات الإستهلاكية، وخصومات تصل إلى 50% آيضاً ويتوفر العروض والتخفيضات في كافة الفروع التابعة له في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، واليوم سوف نتناول كل ما ورد في مجلة العروض لهذا الأسبوع بالتفصيل.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية:

متاح بداخل عرض لهذا الأسبوع خلاط مولينكس به مطحنتين، سعره قبل العرض 339 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 199 ريال سعودي، لا غنى عنه بداخل كل مطبخ.

عرض على خلاط دواس سعة 1.5 لتر، بادر بالحصول على العرض والاستمتاع بالخصم 50% الآن ولفترة محدودة، سعره بعد الخصم 42.50 ريال سعودي.

عرض آخر على خلاط مع وعاء كولين قوة 150 وات، يستخدم لعمل الكيكات وخفق أي مكونات، سعره قبل العرض 95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 65 ريال سعودي.

تخفيض على خلاط يدوي إنتاج دوتس، قوة 250 Waats, سعره الآن 35 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال سعودي، بادر العرض لفترة محدودة.

لعمل الأرز بطريقة سهلة وصحية هايبر بنده خصص عرض على قدر ضغط مقدم من شركة بالسون، سعة القدر 8 لتر، سعره الآن 299 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال سعودي.

خصم يصل إلى 20% على محضرة طعام إنتاج شركة مولينكس، تتميز كافة منتجات هذه الشركة بجودتها العالية وضمانها، سعر المحضر بعد الخصم 229 ريال سعودي.

يوجد عرض آخر على محضر طعام كينوود، قوة الجهاز 1000 وات، سعره كان 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 419 ريال سعودي.

خصم 50% على خلاط يدوي أريتا، السعر قبل العرض 175 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 87.50 ريال سعودي، 3 في 1، به مضرب يستخدم في عمل وخفق عجينة الكيك، ومفرمة لفرم الخضار، وهاند بليندر لخفق المأكولات وهي ساخنة.

عروض هايبر على المنظفات بكافة أنواعها:

يخص هايبر بنده جميع المنظفات بعرض وتخفيضات هائلة كما يلي:-