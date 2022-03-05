نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان.. موعد مباراة الرائد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة القوية التي تجمع بين فريق الرائد ونظيره فريق الفيحاء في الدوري السعودي هذه النسخة، وذلك في اطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي التي تشهد منافسات قوية بين الفرق السعودية بشكل عام، حيث يستضيف هذه المباراة فريق الرائد السعودي الذي يسعى الى اقتناص الفوز وتحقيق ثلاث نقاط هامة للاقتراب من المربع الذهبي في الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الرائد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة الرائد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي

يحل فريق الفيحاء السعودي اليوم ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الفيحاء في منافسات الدوري السعودي الجولة الرابعة والعشرين، والتي يبدأها فريق الرائد السعودي المضيف لهذه المباراة في المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق الفيحاء السعودي في المركز الثامن في الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، والتي تم طرح التذاكر الخاصة بها خلال الأيام الأخيرة بحجز تذاكر المباراة الكترونيا وحضور المباراة.

موعد مباراة الرائد والفيحاء اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة فريق الرائد السعودي ضد فريق الفيحاء مساء اليوم السبت الموافق الخامس من شهر مارس في الدوري السعودي في تمام الساعة 5:45 مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت ابو ظبي، حيث تنقل المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة لجميع مباريات البطولة السعودية بشكل عام.

تشكيل مباراة الرائد والفيحاء في الدوري السعودي اليوم

ومن المتوقع ان يبدأ فريق الرائد السعودي المباراة اليوم في الدوري السعودي بتشكيل على النحو التالي.

في حراسة: المرمى الحارس المخضرم الرحيلي.

في خط الدفاع : الاعب الدوسري – الاعب سانتوس -الاعب سالم – الاعب الخثلان.

في خط الوسط :الاعب الفرحان – الاعب هنريكي- الاعب فوزير.

في خط الهجوم: الاعب البيشي -الاعب البركاوي -الاعب ايدير.

ويبدأ فريق الفيحاء السعودي هذه المباراة بتشكيل على النحو التالي.