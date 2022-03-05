بمكونات بسيطة اعملي خبز الشوفان السريع بدون خميرة

طريقة عمل خبز الشوفان، خبز الشوفان يعد من أجمل أنواع المخبوزات الصحية، لأنه يحتوي على نسب ضئيلة من السعرات الحرارية، ويتميز بطعمه اللذيذ، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل خبز الشوفان.

طريقة عمل خبز الشوفان للرجيم بدون طحين

المكونات اللازمة

٥٠٠ جرام دقيق شوفان.

١٠٠ جرام من الحليب السائل.

نصف ملعقة كبيرة خميرة فورية.

عشرة جرام من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

كأس كبير من الماء.

طريقة تحضير خبز الشوفان للرجيم بدون طحين

اسكبي الماء في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار، حتى يسخن قليلا، ثم ضيفي إليه السكر، ومقدار الخميرة، ثم اخلطيهم واتركيهم جانبا لمدة خمس دقائق. ضيفي دقيق الشوفان إلى الخليط السابق، ثم قلبيهم وضيفي إليهم باقي المكونات، ثم اعجني المكونات حتى تتكون لديك عجينة لينة. اتركي العجينة بعد تغطيتها جانبا، حتى يزداد حجمها، ثم قومي بتقسميها إلى عدة كرات، ثم قومي بفرد كرات العجين، ثم رصيه في صواني حرارية. قومي بإدخال الصواني إلى فرن ساخن على نار متوسطة، ثم اتركيها حتى ينضج خبز الشوفان، ويصبح جاهز للتناول.

طريقة عمل خبز الشوفان بدون خميرة

المكونات اللازمة

كأسان كبيران من الشوفان الغير ناعم.

نصف لتر من الماء.

ربع ملعقة من الملح.

نصف ملعقة كبيرة صودا الخبز.

طريقة تحضير خبز الشوفان بدون خميرة

امزجي مع الماء، والشوفان، وصودا الخبز، والماء جيدا، حتى تحصلي على خليط قوامه كثيف. احضري مقلاة كبيرة الحجم، ثم ضعيها على النار، ثم اسكبي بها مقدار قليل من خليط الشوفان، ثم اتركيه على النار لمدة ثلاث دقائق، حتى ينضج من الأسفل. قومي بتقليب الخليط على الجهة الأخرى، ثم اتركيه لمدة ثلاث دقائق أخرى، حتى ينضج الخبز، ثم كرري تلك الطريقة مع باقي المقدار، حتى يصبح خبز الشوفان بدون خميرة جاهز للتقديم.

طريقة عمل خبز الشوفان وبذر الكتان

المكونات اللازمة

كأس كبير من دقيق الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من بذر الكتان.

ربع ملعقة من الملح.

خمسة جرام صودا الخبز.

٥ ملاعق كبيرة زيت زيتون.

خمس ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة تحضير خبز الشوفان وبذر الكتان