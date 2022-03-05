الاتحاد الأوروبي يعلق عضويتي روسيا وروسيا البيضاء في مجلس دول بحر البلطيق

قال الاتحاد الأوروبي إنه انضم إلى أعضاء مجلس دول بحر البلطيق في تعليق عضويتي روسيا، وروسيا البيضاء، في المجلس.

وأضاف، اليوم السبت، أن ”هذا القرار يأتي في إطار رد الاتحاد الأوروبي، والشركاء من ذوي التفكير المماثل، على غزو روسيا لأوكرانيا، وضلوع روسيا البيضاء في هذا العدوان غير المبرر“.

وتابع: ”يتفق الاتحاد الأوروبي مع الأعضاء الآخرين في مجلس دول بحر البلطيق (الدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، وآيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج، وبولندا، والسويد) على أن يظل تعليق عضويتي روسيا، وروسيا البيضاء، ساريًا لحين إمكانية استئناف التعاون على أساس احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي“.