الأردن يكثف اتصالاته لتوفير ممرات آمنة لمواطنيه فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، استمرار التعاون مع سفارتى المملكة فى أنقرة وموسكو بإجراء الاتصالات الدبلوماسية المكثفة مع جميع الجهات المعنية والمنظمات الدولية للدفع باتجاه توفير ممرات آمنة للأردنيين فى مدينتى سومى وخاركوف الأوكرانيتين.





وقالت الوزارة فى بيان بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنها قامت بتزويد الجهات المعنية بقائمة محدثة تتضمن أسماء الأردنيين وهناك استعداد لأى اتفاق قد يتم بهذا الخصوص. وأضافت الوزارة أن سجلات خلية الأزمة بالوزارة لا تشير إلى وجود أى أردنيين مسجلين بمدينتى ماريوبول وفولنوفاخا فى أوكرانيا، فى أعقاب الأنباء التى أشارت إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى المدينتين وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين المقيمين فيهما.

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