موعد مباراة الأهلي والمريخ والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب المجموعة دوري أبطال أفريقيا

يستضيف ستاد السلام ماتش الأهلي المصري والمريخ السوداني اليوم السبت الموافق 5 مارس 2022، وذلك في مباراة مؤجلة من مرحلة املجموعات لبطولة دروي أبطال أفريقيا ضمن المجموعة الأولى التي يعتللي ترتيبها حالياً فريق صن داونز الجنوب إفريقي برصيد سبع نقاط، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه فريق المريخ صاحب المركز الثاني، بينما الأهلي حامل لقب البطولة في الموسمين الماضيين يتواجد حالياً في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة فقط من خوض مبارتين، وبنفس رصيد نقاط الهلال السوداني صاحب المركز الثالث الذي خاض ثلاث مباريات حتى الآن، وسينطلق موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم في التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والخرطوم.

الأهلي في مهمة مصيرية على ملعبه ضد شقيقه المريخ السوداني ساعياً لتحقيق أولى انتصاراته في مرحلة المجموعات، حتى لا تنفرط عقدة التأهل من موسيماني ورفاقه حاملي لقب البطولة في آخر موسمين ليرفعوا رصيدهم من الألقاب إلى عشر ألقاب كأكثر فريق فاز بالبطولة، ولكن ذلك كله لن يساعد الفريق في التأهل في حال ظل بالأداء السيء الذي بدأ به هذا الموسم، واكتفاؤه بتحقيق نقطة وحيدة من التعادل في أولى مبارياته بالمجموعات ضد فريق الهلال السوداي على ملعبه سلبياً، قبل أن يستضيف فريق صن داونز ويتلقى الخسارة بهدف دون رد ليفقد ثلاث نقاط هامة تصعب من مهمته.

على الجانب الآخر فريق المريخ السوداني سيسعى بكل قوة لتحقيق الفوز ضد الأهلي لاقتناص ثلاث نقاط هامة ستجعله يتشارك الصدارة مع صن داونز، وستسهل من مهمته للتأهل إلى الدور القادم، حيث تمكن المريخ من جمع أربع نقاط من التعادل في أولى مبارياته على ملعبه ضد صن داونز سلبياً، ولكن على عكس الأهلي فقد فاز في الجولة الثانية ضد فريق الهلال السوداني بهدفين سجلهما السماتي سعد الدين مقابل هدف سجله محمد عبد الرحن ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

صن داونز: المركز 1، لعب 3، النقاط7.

المريخ: المركز 2، لعب 2، النقاط 4.

الأهلي: المركز 3، لعب 2، النقاط 1.

الهلال: المركز 4، لعب 3، النقاط 1.

موعد مباراة الأهلي والمريخ اليوم

السبت 5 مارس 2022.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، الكويت، فلسطين، قطر، العراق، والبحرين.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

8:00 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والمريخ