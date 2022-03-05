موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات

تزداد محركات البحث عن موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 خاصة بعد أن انتظمت الدراسة في كافة الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة وذلك خلال أسبوعها الثالث على التوالي منذ أن بدأت الدراسة للترم الثاني الجامعي عام 2022، كما أن هناك تشديدًا كبيرًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي من خلالها يتم الوقاية من فيروس كرونا، ويبحث الآن الكثير من أبنائنا الطلاب بالجامعات عن موعد امتحانات الترم الثاني للجامعات 2022.

موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022

لقد انتظمت الدراسة في الجامعات للترم الثاني لهذا العام وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة على أن عقد امتحانات الجامعات الترم الثاني 2022 سوف يكون في المواعيد المحددة التي تم إقرارها من قبل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي وذلك وفقًا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

امتحانات الترم الثاني للجامعات

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أن الدراسة في الجامعات منتطمة.

كما أنه لا يوجد أي مشكلات حتى الآن ليتم رصدها.

وأشار على أن موعد امتحانات الجامعات الترم الثاني تم تحديدها برئاسة وزير التعليم العالي.

كما أن الامتحانات الخاصة بالترم الثاني للجامعات سوف تكون في شهري يونيو ويوليو المقلبين.

ذلك سوف يتم بعد الانتهاء من الخريطة الزمنية المحددة للدراسة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني.

وأضاف رئيس الجامعة أن الترم الثاني سوف تكون مدته 16 أسبوعًا لكافة الكليات والأقسام والشعب.

موعد امتحانات الجامعات

كما أكد الدكتور مصطفى عبد النبي وهو رئيس جامعة المنيا في تصريحاته إلى أن هناك انتظام في الدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني 2022 مع التشديد الكامل على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا، كما أكد أن امتحانات الترم الثاني 2022 سوف تكون في الميعاد الذي حدده المجلس الأعلى للجامعات خلال شهر يونيو وشهر يوليو.

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