رابط تقديم طلب إعارة المعلمين لقطر 2022 التربية الفلسطينية التقديم عبر tawtheef.edu.gov.qa

رابط تقديم طلب إعارة المعلمين لقطر 2022، من أهم كلمات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن فتح باب تقديم طلبات الإعارة للمعلمين والمعلمات لدولة قطر، وذلك للعام الدراسي 2022-2023 حسب الشروط والتخصصات المطلوبة، هذا ويتم التقديم إلكترونياً خلال المدة المحددة وسوف نوضح لكم التفاصيل خلال السطور التالية، حيث يهتم موقعنا المتميز ثقفني بنقل الأخبار مون مصادرها الرسمية مع متابعة مستمرة للخبر، وإليكم فيما يلي الرابط الرسمي المباشر للتسجيل بالخطوات.

رابط تقديم طلب إعارة للمعلمين لقطر 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “tawtheef.edu.gov.qa“.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

تحميل المستندات بصيغة pdf.

الضغط على إرسال الطلب.

موعد بدء التقديم

يبدأ تقديم طلبات الإعارة للمعلمين الفلسطينيين لدولة قطر، من يوم الأحد الموافق 6 مارس 2022، ويستمر التسجيل حتي يوم الأحد الموافق 13 مارس 2022، على أن يكون التسجيل إلكترونياً من خلال الرابط الموضح بعاليه.

شروط التقديم للإعارة للمعلمين والمعلمات لقطر

أن يكون حاصلاً على مؤهل بكالوريوس من كلية التربية في أحد التخصصات المطلوبة بتقدير جيد جداً وخبرة 3 سنوات. يكون حاصل على درجة البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية بتقدير جيد جداً مع مؤهل تربوي وخبرة تدريس 3 سنوات. أن يكون حاصلاً على مؤهل البكالوريوس في مادة التخصص من غير كلية التربية بتقدير جيد جداً وخبرة تدريس لا تقل عن 5 سنوات. يكون عمر المتقدم أقل من 45 عاماً. أن يكون المتقدم على رأس العمل. يكون المتقدم متقن لخبرات الحاسوب.

التخصصات المطلوبة

العلوم الشرعية. اللغة العربية. العلوم العامة. الرياضيات. اللغة الإنجليزية. أحياء. اللغة الإنجليزية طفولة. العلوم الاجتماعية.

تعليمات القبول في إعارة المعلمين لقطر